سونلغاز: مناقصة وطنية ودولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

أطلقت سونلغاز عبر شركتها الفرعية سونلغاز-الطاقات المتجدّدة، مناقصة وطنية ودولية لإنجاز مشروع إنجاز خمسة عشر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وحسب بيان لمجمع سونلغاز، فإن المشروع سيسمح بتجسيد برنامج التحول الطاقوي للجزائر. والدخول في عهد جديد للطاقات النظيفة والمستدامة. حيث تتمثل المناقصة في إنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاج تتراوح مابين 80 و220 ميغاواط بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط موزعة على 11 ولاية من الجنوب والهضاب العليا.

وأضاف البيان، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار السلطات العليا في البلاد. والذي تم من خلاله تكليف سونلغاز بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. والذي جندت الشركة بشأنه كل مواردها لإطلاق المرحلة الأولى منه لتكون بذلك سونلغاز رائدة وفاعلا رئيسيا في إنتاج الطاقة البديلة بما فيها شعبة الطاقة الكهروضوئية.

كما أن إستراتيجية تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر تتمحور حول تثمين الموارد الدائمة. مثل الطاقة الشمسية واستغلالها في تنويع مصادر الطاقة التي تعتبر عاملا أساسيا في برنامج الأمن الطاقوي. الذي الذي من شأنه الإعداد لجزائر غد أقوى طاقويا. كما تبدي سونلغاز من خلال هذه المناقصة استعدادها الكامل لمرافقة هذا البرنامج من خلال الإستجابة للطلب المتزايد على الإستهلاك الداخلي والطموح. للتصدير في المستقبل والمساهمة في تنويع الصادرات خارج المحروقات.

كما سيسمح هذا التحول الطاقوي للجزائر بالتخلص تدريجيا من الإعتماد على الموارد التقليدي والحفاظ على الموارد الأحفورية وتنميتها وتغيير النموذج الطاقوي للإنتاج والإستهلاك. بالإضافة كذلك إلى ضمان التنمية المستدامة وحماية البيئة.

كما تعتبر المناقصة أيضا بداية لتنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة والذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15 ألف ميغاواكط في 2035. وسيسمح انجاز هذه المحطات بظهور نسيج للشركات الناشئة التي سيتم إشراكها في إنجاز هذا المشروع. وبالتالي خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين معدل الإدماج الوطني

من المقرر أن يتم فتح الأظرفة في 29 ماي 2023.

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