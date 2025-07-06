سونلغاز.. منشآت طاقوية جديدة لضمان إستمرارية التموين بالكهرباء خلال الصيف

قامت مديريات التوزيع بالجزائر العاصمة، التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز-توزيع”. بوضع عدة منشآت جديدة حيز الخدمة في الأسابيع الأخيرة. لتعزيز شبكة التوزيع، وضمان إستمرارية التموين خلال الصيف.

وقامت مديرية التوزيع سونلغاز لسيدي عبد الله بإنشاء 2.2كم من شبكات توزيع الكهرباء ذات التوتر العالي. وانجاز خمس محولات كهربائية جديدة استلزمت انجاز شبكة توزيع بطول 14.55 كم. بالإضافة كذلك إلى إعادة هيكلة 7.25 كم من شبكة التوزيع عالية التوتر. إنجاز 12 كم من شبكة توزيع التوتر منخفض، مع استبدال معدات 51 محول كهربائي.

وعلى مستوى مديرية التوزيع بالحراش، فقد تجاوزت نفقات استثماراتها 534 مليون دج، تم توجيهها أساسا لتعزيز الشبكة الكهربائية.

أما مديرية التوزيع لبولوغين، فقد استثمرت تحضيرا لهذا الصيف ما يفوق عن 1.16 مليار دج لتعزيز الشبكة. من خلال إنجاز خمس محطات كهربائية ذات توتر عالي ومتوسط بكل من بوزريعة وأولاد فايت وباب الواد وعين البينان. منها ثلاث محطات دخلت فعليا حيز الخدمة، كما تم إنجاز8.25 كم من شبكة توزيع التوتر منخفض. كما تشمل الاستثمارات أيضا انجاز 57 منطلق كهربائي جديد و98 مولد كهربائي.

من جهتها، استثمرت مديرية التوزيع لبلوزداد 650 مليون دج لضمان جودة الخدمة في الصيف. وهو ما يتضمن إنجاز خمس محولات كهربائية و23 كم من شبكة التوزيع متوسطة التوتر، و11 كم من الشبكة منخفضة التوتر.

كما استثمرت مديرية التوزيع لجسر قسنطينة بدورها 4.23 مليارات دج في البنية التحتية لنقل الكهرباء. ما سمح بإنجاز محولين كهربائيين جديدين عاليي الضغط. إضافة إلى محطة توزيع كهربائي عالي الضغط. و74 كيلومترا من الشبكات الكهربائية ذات التوترين المتوسط والمنخفض.

كما قامت مديريات التوزيع بالعاصمة بتعبئة فرق تدخل، متعددة التخصصات، من أجل التكفل بأي أعطاب قد تحصل بأسرع وقت ممكن. مع المراقبة اليومية لحالة تجهيزات الشبكة.

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