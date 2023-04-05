سونلغاز: نسبة تكامل تقدر بـ 84 بالمئة في مجال التوزيع

وقّع مجمع سونلغاز على عدة إتفاقيات تعاون مع ثلاث وزارات في إطار تعزيز الإندماج المحلي و إشراك البحث العلمي في القطاع الإقتصادي.

و وقع المجمع العمومي للكهرباء والغاز على إتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة. بالإضافة كذلك إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين بحضور وزراء القطاعات الثلاث.

وتتعلق إتفاقية التعاون بين سونلغاز و وزارة التعليم العالي بتطوير مشاريع البحث في إطار تقريب الجامعة و معاهد البحث من القطاع الاقتصادي.

أما الاتفاقية الموقعة بين سونلغاز و وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة. تهدف إلى دعم إقتناء سونلغاز و فروعها لحلول مبتكرة تقترحها المؤسسات الناشئة. العاملة في قطاع الطاقة لاسيما من خلال الشركة الجزائرية لصناعة الكهرباء و الغاز.

و بخصوص الاتفاقية بين سونلغاز و وزارة التكوين و التعليم المهنيين، تهدف إلى تدعيم التنسيق بين مراكز التكوين التابعة للوزارة عبر التراب الوطني و سونلغاز. سيما لتطوير مجالات التكوين لصالح الشباب بما يتماشى مع احتياجات المجمع العمومي.

من جهة اخرى، صرح المدير العام للمجمع مراد عجال خلال ندوة صحفية على هامش حفل التوقيع، أن سونلغاز حققت خطوة عملاقة في تخفيض فاتورة الإستيراد سيما في قطاع التوزيع. حيث تتجاوز نسبة الإدماج 84 بالمئة. مضيفا أن المجمع يتطلع إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 90 بالمئة بحلول 2025 .

كما أشار إلى أنه ومنذ سنة 2005 ارتفع عدد الصناعيين في القطاع الوطني للكهرباء من 9 الى 115. كما ارتفع عدد الصناعيين في فرع الغاز من 6 الى 31 خلال نفس الفترة. مشيرا إلى أنه بفضل القدرات الوطنية يمكننا القول أننا حققنا الاكتفاء فيما يتعلق بتجهيز الشبكات الكهربائية عبر الوطن.

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