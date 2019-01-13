سونلغاز: نظام تدخّل لتصليح انقطاعات الكهرباء والغاز بسبب التقلبات الجوية

أكد عمار مجبر مدير التوزيع بمؤسسة سونلغاز، أن إنقطاعات الكهرباء والغاز كانت محدودة خلال التقلبات الجوية الأخيرة.

مشيرا خلال استضافته في حصة “قهوة وجرنان”، أنه تم تسجيل عطب واحد للكهرباء في سطيف والتدخل كان في ذات اليوم.

وتسجيل عطب واحد للغاز في تيزي وزو على الساعة السادسة مساءا وتم إصلاح العطب على العاشرة ليلا.

وأكد ذات المتحدث، أن سبب قلة الإنقطاعات هو الإستثمارات التي خصصت في مجال الغاز والكهرباء والصيانة السنوية للشبكات.

بالإضافة إلى وضع 17 ألف محول كهربائي حيز الخدمة، و23 ألف كلم من شبكات الغاز استعملت كذلك.

ونوّه ذات المتحدث، إلى وجود نظام تدخل على المستوى الوطني والذي يعمل باستمرارل وحتى في أيام الراحة لتفادي الإنقطاعات.

وتصليحها في وقتها إن وجدت خاصة وقت العواصف والتقلبات الجوية لتفادي تسجيل خسائر كبيرة.