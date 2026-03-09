سونلغاز نقل الغاز تحافظ على شهادة الجودة ISO 9001:2015 

نجحت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز_سونلغاز نقل الغاز في الحفاظ على شهادة نظام إدارة الجودة الدولية ISO 9001:2015 للسنة الثانية على التوالي، عقب اجتيازها بنجاح عملية التدقيق الخارجي للمتابعة في طبعتها الثانية.

وحسب بيان للشركة، جرى الإعلان عن هذا الإنجاز خلال الاجتماع الختامي لأعمال التدقيق الذي عُقد مساء الخميس 05 مارس 2026 بمقر الشركة، بحضور فريق التدقيق التابع لهيئة الشهادة. إلى جانب مسؤولي نظام إدارة الجودة وإطارات الشركة من مختلف هياكلها.

وقد شمل التدقيق تقييماً شاملاً لمختلف مكونات نظام إدارة الجودة المعتمد داخل الشركة. بما في ذلك آليات التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتحسين المستمر. وذلك بهدف التأكد من مدى مطابقة العمليات والإجراءات للمعايير الدولية المعتمدة.

وخلال عملية التقييم، أشاد فريق التدقيق الخارجي بمستوى التنظيم والاحترافية التي تميز بها تسيير العمليات داخل الشركة. كما نوه بدرجة التعاون والانخراط الفعّال للموظفين في تطبيق متطلبات الجودة وتوفير المعلومات اللازمة لإنجاح عملية التدقيق.

وفي ختام الاجتماع، أعلن ممثل هيئة الشهادة رسمياً نجاح سونلغاز - نقل الغاز في الحفاظ على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015. في تأكيد جديد على التزام الشركة بتكريس ثقافة الجودة وتحسين الأداء.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المتواصلة التي تبذلها سونلغاز_نقل الغاز لتطوير أنظمتها وتحسين خدماتها. بما يعزز ثقة المتعاملين ويرسخ مكانتها كمؤسسة تعتمد أفضل الممارسات الدولية في مجال التسيير والجودة.

كما يشكل الحفاظ على هذه الشهادة الدولية دافعاً إضافياً لمواصلة العمل على رفع مستويات الأداء وتعزيز رضا الزبائن. في إطار رؤية استراتيجية تقوم على التطوير المستمر ومواكبة أعلى معايير الجودة العالمية.