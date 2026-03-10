سونلغاز والسويدي إلكتريك يتوجهان إلى الأسواق الإفريقية

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، الدكتور مراد عجال، اليوم الثلاثاء، وفدا من المسؤولين الرئيسيين في شركة السويدي إلكتريك الجزائر، يترأسهم مصطفى عوض الحلواني، المدير العام لشركة السويدي الكتريك الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، بحث اللّقاء وضعية التعاون مع الشريك المصري، السويدي. ومستوى تقدم العمل فيما يتعلق بجملة الاتفاقيات التي تربط المتعامل الطاقوي الجزائري سونلغاز وشركة السويدي إلكتريك.

وخلال الاجتماع الذي تم على مستوى الوزارة، وبحضور عدد هام من الاطارات الرئيسية فيها، تحدّث وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، عن وضعية التعاون بين سونلغاز والسويدي إلكتريك. مثمنا مستوى التزام الشريك المصري بكل تعهداته.

كما أشار أن أولية القطاع اليوم هو الولوج على الأسواق الخارجية خاصة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط. لاسيما في المجالات التي تعتبر الأكثر طلبا في الأسواق الخارجية بما فيها مجالات تصنيع المعدات الطاقوية والهندسة وانجاز محطات انتاج الكهرباء ومراكز التحويل.

كما أكد الوزير الدكتور مراد عجال، أن مناخ العمل جد ملائم للاستثمار في الجزائر كما في مصر وهو ما يعزّز من فرص اقتحام الأسواق الخارجية.

كما عرّج الوزير إلى الحديث عن وضعية التعاون الذي يتمحور حول توسيع نشاطات السويدي إلكتريك في الجزائر. والذي يشمل صناعة اكسسوارات الكوابل الكهربائية، صناعة العوازل الكهربائية ذات التوتر العالي و صناعة المحولات الكهربائية ذات التوتر العالي.

ومن جانبه، أشار مصطفى عوض الحلواني، إلى إرادة شركته في توسيع مسار التعاون مع سونلغاز. التي أوضح أنها تعتبر أهم شريك بالنسبة للسويدي. مؤكدا التزامها بكل الاتفاقيات التي تمت مع سونلغاز.

وختاما للقاء، أسدى وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، تعليمات بضرورة تسريع وتيرة العمل فيما يتعلق بملف التعاون بين سونلغاز والسويدي. بخصوص التوّجه إلى الأسواق الافريقية، بالنظر إلى الخبرة الهامة التي يمتلكها الطرفان خاصة في مجال الصناعة.