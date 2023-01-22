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سونلغاز يعتزم الدخول إلى السوق الموريتانية بقوة

بقلم نادية بن طاهر
سونلغاز يعتزم الدخول إلى السوق الموريتانية بقوة
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أكدت مجمع سونلغاز، على دخول السوق الموريتانية بقوة عن طريق عرض منتجات الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية “SAIEG”.

وحسب بيان للمجمع، نشره على صفحته بفايسبوك، شاركت الشركة، في افتتاح معرض المنتجات الجزائرية بموريتانيا.

وأشرفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، على افتتاح معرض الصناعات الجزائرية بدولة موريتانيا الشقيقة.

حيث مثلت الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية مجمّع سونلغاز في هذه التظاهرة.

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