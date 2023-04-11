سونلغاز.. 50 بالمائة نسبة تقدم أشغال الربط بالغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء في اليزي

أعلنت شركة سونلغاز، اليوم الثلاثاء، عن تقدم أشغال الربط بالغاز الطبيعي لمحطة توليد الطاقة الكهربائية (محطة معيارية) في إليزي. وهذا بوتيرة جيدة.

كما تهدف الزيادة في وتيرة أشغال الربط بالغاز، إلى احترام آجال تسليم المشروع، حسب ما ذكرته شركة سونلغاز.

في حين أشارت سونلغاز، إلى أن نسبة تقدم أشغال الربط بالغاز الطبيعي بلغت 50 بالمائة. وهذا رغم صعوبة تضاريس المنطقة (وجود جب صخري) والظروف المناخية القاسية التي تواجه فرق أشغال سونلغاز- نقل الغاز. خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.

ربط المناطق الصناعية والنشاطات بالطاقة

وشرعت سونلغاز الأسبوع الماضي، في التمويل المسبق لمشاريع الربط بالكهرباء والغاز لفائدة 36 منطقة صناعية. وهي الاستثمارات التي رصدت من أجلها سونلغاز ميزانية بقيمة 38 مليار دينار.

ونظرا للأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد لربط المناطق الصناعية ومناطق النشاطات تشجيعا للمستثمرين المحليين على خلق الثروة و مناصب العمل وخلق ديناميكية صناعية واقتصادية على المستوى المحلي،

كما باشرت سونلغاز وعبر شركاتها الفرعية المختصة في إنجاز أشغال الربط بالكهرباء والغاز للمناطق الصناعية. بتجنيد كل إمكانياتها المادية والبشرية لتسليم كل المشاريع في آجال قياسية. وفي هذا الإطار تم إلى غاية اليوم ربط 14 منطقة صناعية بالكهرباء ووضعها حيز الخدمة. فيما تسجل 19 منطقة أخرى تقدما كبيرا في الأشغال، بينما يتم بالموازاة بعث المشاريع المتبقية من ذات البرنامج.

وفيما يخص ربط المناطق الصناعية بالغاز، فقد تم لحد اليوم وضع 10 مناطق صناعية حيز الخدمة. بينما تسجل أشغال ربط 7 مناطق أخرى وتيرة متسارعة كما يتم في نفس الوقت إطلاق أشغال المناطق المبرمجة المتبقية.