سونلغاز: 59 حالة وفاة إختناقا بالغاز في 2018 

سجلت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز 59 حالة وفاة و 168 إصابة جراء حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وأفاد بيان للمؤسسة أن سنة 2018 عرفت ما مجموعه 79 حادثا ناجم عن الإستعمال السيء للغاز.

بسبب سوء التهوئة والنقص في كتامة الشبكة الداخلية وعدم مطابقة أجهزة التدفئة والتسخين لمعايير الجودة.

من جهتها أطلقت الشركة حملة توعية ضد الإستعمال السيء للغاز، تمس أكثر من 1200 مؤسسة تربوية سيما في المناطق التي تم ربطها حديثا بالغاز.

وتمتد هذه الحملة التي تم إطلاقها نوفمبر الماضي من خلال مديريات التوزيع التابعة للشركة الموجودة في جميع الولايات الى غاية مارس2019.

وتشمل هذه الحملة التنقل إلى العائلات في منازلهم لتوعيتهم من خلال ما يطلق عليه بعمليات الدق على الأبواب.

وجلسات التوعية في مراكز محو الأمية والمساجد لفائدة ربات البيوت.

وتمكنت الشركة من بلوغ ما يقارب 320 ألف زبون جديد للغاز في 2018، إستفاد من هذه الطاقة التي أصبحت ضرورية لراحة الجزائريين خصوصا في فصل الشتاء.

واستفاد هذا العدد من الزبائن من الربط بالشبكة بفضل إنجاز ما يقارب 3 آلاف كيلومتر من شبكات توزيع الغاز.

ووضع حيز الخدمة 66 مركزا للتوزيع العمومي للغاز خلال 2018 ليصل معدل الربط بالغاز على المستوى الوطني إلى 60 في المائة.