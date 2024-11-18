سونلغاز: 6 آلاف زبون رفضوا تركيب كاشف الغاز داخل بيوتهم

كشف المستشار والناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز خليل هدنة، عن سعيهم لوضع 22 مليون كاشف لأحادي أكسيد الكربون مجانا للمواطنين.

وقال خليل هدنة خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح، أنه قد تم تركيب 9 ملايين جهاز كاشف في 2024 على المستوى الوطني. وهذه العملية تتم عبر مراحل حيث تم التركيز أولا على 21 ولاية بالهضاب العليا، ومن المنتظر إستكمالها نهاية 2024. في حين شرع في تركيب هذه الأجهزة على مستوى الولايات الساحلية والجنوبية السنة الجارية ليتم الانتهاء من ذلك في سنة 2025.

وأضاف المتحدث، أن أعوان سونلغاز المختصين قد واجهو صعوبات أثناء تركيب هذا الكاشف داخل البيوت. حيث قوبلوا بالرفض من قبل 6 آلاف زبون رغم أنها مجانية إلى جانب تسجيل غياب 22 ألف عائلة عن هذه العملية.

وفي معرض حديثه عن تصنيع مؤسسة سونلغاز لأجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون محليا، أشار هدنة إلى تسجيل 25 ألف كاشف يوميا لتلبية إحتياجات السوق الوطنية. وهناك تفكير في التوجه إلى السوق الدولية من خلال مشاريع عقود تجارية سيتم توقيعها مع عديد الدول لتصدير هذه الأجهزة. مذكرا بأنه كانت هناك مناقصة وطنية لاقتناء كاشف أحادي أكسيد الكربون ولكن بعدها تم التفكير في إنتاج هذه الأجهزة محليا.

كما تطرق المسؤول ذاته إلى المخابر التي تم استحداثها على مستوى الجزائر العاصمة ووهران وسطيف. لمراقبة أداء وسلامة كل المعدات والأجهزة التي تشتغل بالغاز فهي ليست مخصصة لمنتجات سونلغاز فقط. وإنما لكل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين لمنحهم شهادة المطابقة والفعالية التقنية.