سونلغاز.. 7 ملايين زبون سيستفيد من كاشفات الغاز السام مجانا

أعلن مجمع سونلغاز عن إطلاق خلال الأيام المقبلة، مناقصة دولية ووطنية لاقتناء هذه الأجهزة في أقرب وقت. كما أشار الناطق الرسمي باسم المجمع خليل هدنة، إلى أن هذه الأجهزة ذات جودة عالية وبمعابير دولية. ونسبة الضمان فيها من عامين ويصل الى غاية تسع سنوات.

وكشف خليل هدنة، لإذاعة سطيف، أن مجمع سونلغاز، سيقوم بتوزيع الكاشفات على جميع الزبائن، المقدرين، بأزيد من 7 ملايين مستفيد مجانا. وبامكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة . كما أشار المتحدث، إلى أن بعد عملية اقتناء الكاشفات سيتم وضع الآليات العملية لتوزيع هذه الأجهزة. وهذا بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل معنا .

في حين، قال الناطق الرسمي، إن كل البنايات والمجمعات السكنية الجديدة مستقبلا سيتم تزويدها بهذه الأجهزة ذات الفعالية الكبيرة .

والكاشف عبارة، عن جهاز مجهز، ببطارية متخصص في الغازات المحروقة، ويعطي إنذار صوتي ومرئي عند الخطر. وهو معمول به في أمريكا والصين ودول عديدة أخرى.

كما تأسف هدنة، لعدم بلوغ الهدف المنشود، بخصوص عملية تنقل أعوان سونلغاز الى البيوت لمراقبة. مشيرا إلى أنه تم وضع رقما أخضرا 3303 لهذه العملية، “حتى الآن أجرينا 8500 عملية من أصل 7ملايين زبون، وننتظر اتصالاتكم”.

وأطلقت سونلغاز، 6 مخابر علمية لمراقبة الأجهزة والمعدات خاصة المدفئات والمسخنات. وهي “منتشرة في الوطن والعملية انطلقت فعليا لمحاربة السلع المغشوشة”.

ولقي 49 شخصا مصرعهم، بسبب الإختناق بأحادي أكسيد الكربون “الغاز”. فيما تم إسعاف وإنقاذ 610 آخرين من موت محقق منذ بداية شهر جانفي الجاري.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فإن الـ 72 ساعة الأخيرة شهدت 5103 تدخلات في مناطق مختلفة من الوطن. إثر تلقي مكالمات إستغاثة من طرف المواطنين. هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.