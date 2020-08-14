سونلغاز: 70 مليار دينار قيمة الفواتير غير المسددة منذ بداية السنة

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أن قيمة فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة من قبل زبائن سونلغاز منذ بداية سنة 2020 لغاية اليوم بلغت حوالي 70 مليار دينار.

وكشف الوزير في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على معاهدات تخص إدماج أربعة فروع تابعة لمجمع سونلغاز في الشركة الأم في خطوة أولى لإعادة هيكلتها، ان قيمة مستحقات فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة من قبل زبائن سونلغاز منذ بداية سنة 2020 لغاية اليوم وصلت إلى 70 مليار دينار، فيما بلغت في ذات الفترة من سنة 2019 قرابة 53 مليار دينار.

واوضح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أن ارتفاع قيمة المستحقات المتعلقة بفواتير الغاز والكهرباء يعود إلى انعكاسات الأزمة الصحية العالمية التي لم تنجو منها الجزائر.

وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن سونلغاز جمدت قرارات قطع التيار الكهربائي والغاز خلال فترة الوباء، مشيرا إلى أن سونلغاز وبعد انتهاء الوباء سوف تسهر على تسديد مستحقاتها من طرف زبائنها.