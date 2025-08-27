سونلغاز البليدة: عودة الكهرباء بالشريعة وتواصل قطع الغاز احترازيًا

سجلت “سونلغاز التوزيع البليدة” أضرارًا طالت كوابل الكهرباء متوسطة التوتر (30 كيلوفولط)، ما تسبب في تذبذب في التموين بالطاقة الكهربائية على مستوى كل من بلدية الشريعة ومنطقة بني علي.

وذلك على إثر الحرائق التي تشهدها المنطقة.

وأكدت سونلغاز البليدة، في بيانها، أنه وكإجراء احترازي، أقدمت على قطع التموين بالغاز الطبيعي. حرصًا على سلامة الأفراد والممتلكات وتفاديًا لأي مخاطر إضافية قد تنجم عن انتشار النيران.

وقد جندت سونلغاز البليدة الفرق التقنية بعين المكان منذ الساعات الأولى. حيث تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية.

وتمكنت هذه الفرق من إعادة التزويد بالكهرباء على مستوى بلدية الشريعة وبني علي.

فيما يبقى التموين بالغاز موقوفًا مؤقتًا، وبصفة احترازية، إلى حين استقرار الوضع وضمان شروط السلامة.