سونلغاز توقّع عقوداً مع شركات وطنية وأجنبية

وقع مجمع سونلغاز، اليوم، على عقود مع الفائزة بالمناقصة الوطنية والدولية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب. بالإضافة إلى الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال. وكذا رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، البروفيسور نور الدين ياسع. وكذا البروفيسور شمس الدين شيتور.

وتتعلق هذه العقود الخاصة بإنجاز 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية و الكهروضوئية، التي أطلقهما المجمع خلال السنة الماضية.

هذا وأطلق مجمع سونلغاز المناقصة التي اطلقتها سونلغاز السنة الماضية لإنجاز مشروع أول بقدرة 2000 ميغاواط.

ويتمحور حول انجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية موزعة على 15 موقعا في 12 ولاية عبر الوطن. حيث وقع المجمع 14 عقدا مع 8 مقدمي عروض فائزين بالمناقصة.

بينما المناقصة الثانية، فتتعلق بمشروع 1000 ميغاواط، المكون من 5 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية موزعة على 5 مواقع تقع عبر 5 ولايات. ووقع المجمع 6 عقود مع 4 مقدمي عروض فازوا بالمناقصة.