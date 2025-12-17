سونلغاز سطيف: نشر فرق للتدخل في المناطق المعزولة تحسبًا للتقلبات الجوية

كشف أوشن نور الدين، مدير توزيع سونلغاز بسطيف، أن الشركة تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من استعدادها للتعامل مع أي أعطاب قد تنجم عن التقلبات الجوية المتوقعة في رأس السنة.

وأضاف أوشن، في حديث “للنهار أونلاين”، أنه أمر بنشر فرق للتدخل في المناطق المعرضة للتقلبات الجوية، والرفع من جاهزية التدخل في أي وقت. مع مراقبة الشبكات بشكل مستمر لضمان استمرارية الخدمة، خاصة بكل من بلديات عين الكبيرة، بابور، بوقاعة، بني ورتيلان، قنزات، جميلة، وكذا وسط مدينة سطيف، وحتى المنطقة الجنوبية عين ولمان وعين آزال. مع السهر على عدم ترك المواطنين دون كهرباء أو غاز تحت أي ظرف.

وأثنى أوشن، بما حققته مصالح سونلغاز العام المنصرم في مثل هذه الظروف، إذ وصل عدد التدخلات إلى 132 تدخلًا في ليلة واحدة. رغم صعوبة المسالك الوعرة على مستوى 6 مقاطعات كهرباء و6 مقاطعات غاز، و10 وكالات تجارية بكل مواردها البشرية بالإضافة الى الفرق الخاصة.

ودعا أوشن، المواطنين إلى لتعاون مع الشركة من خلال الإبلاغ عن أي أعطاب أو خلل في الشبكات. محذرًا المواطنين من محاولة إصلاح الأعطاب بأنفسهم، سواء على مستوى شبكة الغاز أو الكهرباء إلى غاية وصول نجدات فرق التدخل.

وطمأن مدير توزيع سونلغاز بأن مئات من السيارات وعشرات من المركبات رباعية الدفع الجديدة. وشاحنات بمعداتها، مع كاسحات ثلوج، كلها رهن إشارة الزبون.