سوياد :”جاهز ومستعد للمشاركة أساسيا أمام الترجي التونسي”

كشف قائد شبيبة القبائل بدر الدين سوياد جاهزيته التامة لقيادة فريقه لصنع المفاجأة والعودة بالتأهل أمام المستضيف الترجي التونسي.

وقال بدر الدين سوياد خلال الندوة الصحفية بتونس “جهزنا جيّدا لمباراة العودة رغ علمنا بصعوبة المهمة، جئنا هنا من أجل تشريف قميص شبيبة القبائل”.

كما أضاف سوياد “هدفنا هو البقاء في القسم الأول. سنلعب من اجل حظوظنا التي نمتلكها”.

وعن عودته من الإصابة، قال مدافع شبيبة القبائل“أنا مستعد لمساعدة اللاعبين سواء في حالة المشاركة أساسيا كما سأقوم بمساندة الرفقاء من مقعد البدلاء في حالة عدم اللعب بشكل أساسي”.

كما ختم “سأقوم بواجبي، في الملعب رغم علممنا بصعوبة المهمة خارج الجزائر”.

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