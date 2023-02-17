سوياد : “حقّقنا فوزا مهمّا أمام فريق كبير مثل الوداد البيضاوي”

أبدى قائد فريق شبيبة القبائل بدر الدين سوياد سعادته المنقطعة النظير بعد قيادة رفقائه للفوز على الوداد البيضاوي.

وقال بدر الدين سوياد في تصريح له لقناة “بيان سبورتس” القطرية عقب اللقاء “بصراحة، نشعر بسعادة كبيرة و لا يوصف بتاتا، ضد فريق كبير مثل الوداد البيضاوي الذي نشكره هو الأخر على الأداء”.

وأضاف قائد الكناري “المباراة لم تكن سهلة و الحمد لله على هذا الفوز”.

وأردف سوياد “عانينا كثيرا في مرحلة ذهبا البطولة و لم نكن في المستوى، الأن هي في طي النسيان، شهر و نصف و نحضر لهذه الفترة و لما سنواصل على هذا المنوال”.