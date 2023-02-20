سوياد ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية لـ”الشامبينز ليغ”

حجز قائد شبيبة القبائل، بدر الدين سوياد، مكانة له ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بلقاءات الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وكان سوياد، قد أهدى الكناري فوزا مثيرا، على الضيف الوداد البيضاوي المغربي، بهدف قاتل سجله في الدقائق الأخيرة، من المواجهة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الجمعة الفارطة.

وكشف أمس، موقع “صوفا سكور” العالمي المتخصص في اختيار أفضل اللاعبين، عن تشكيلته المثالية الخاصة بالجولة الثانية من “الشامبينز ليغ”

وشهدت القائمة تواجد سوياد، في حين غاب لاعبو شباب بلوزداد، بعد السقوط على يد الضيف الترجي التونسي، بهدف يتيم، يوم السبت الماضي.