سوياد: “كنت متحمسا للالتحاق بالشباب ونعد الأنصار بالألقاب”

عبر الوافد الجديد على تشكيلة شباب بلوزداد، بدر الدين سوياد، عن سعادته الكبيرة، بالتحاقه بالنادي، واعدا الأنصار بالتتويج بالعديد من الألقاب.

وتوجه المدافع السابق لشبيبة القبائل، بالشكر إلى الرئيس رابحي وإدارة “السياربي” على الثقة التي وضعوها في شخصه، مبرزا عزمه على مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للشباب، أوضح سوياد، بأن المفاوضات كانت سهلة، لأنه شخصيا كان يرغب في حمل ألوان النادي.

وواصل: “الشباب، فريق كبير وغني عن التعريف، وكانت هناك سهولة في المفاوضات وجد سعيد للالتحاق بالفريق”.

أما عن طموحاته، أبرز سوياد، بأن شباب بلوزداد متعود على الألقاب. والتشكيلة الحالية عازمة على حصد المزيد، وأضاف: “سنضع اليد في اليد، لنكون في مستوى تطلعات أنصارنا ونحقق الأهداف المسطرة.”

وبحديثه عن الأنصار، أضاف سوياد: “نعدهم بأننا سنقدم كل ما لدينا. حتى نكون في المستوى، وأطلب منهم مواصلة دعم الفريق مثلما يفعلون دائما. ومساعدتنا لنكون في المستوى الذي يليق بقميص شباب بلوزداد”.