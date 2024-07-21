سوياد يغادر شبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأحد، رسميا عن رحيل قائد الفريق والمدافع المحوري، بدر الدين سوياد.

وكشفت إدارة “الكناري” في بيان عبر صفحتها الرسمية. بأن سوياد فسخ عقده من النادي بطريقة ودية.

كما وجهت الإدارة القبائلية شكرا خاصا لسوياد، بعد كل ما قدمه للنادي في السنوات الماضية، متمنية له حظا موفقا في ناديه الجديد.

للإشارة، فإن المدافع سوياد، مرشح بقوة لتدعيم صفوف شباب بلوزداد. الراغب في التعاقد مع مدافع محوري، بعد نهاية إعارة سفيان بوشار، وفسخ عقد اللاعب الآخر أشرف بودرامة.