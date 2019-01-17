سويبع: “حظوظنا متساوية مع شباب بلوزداد في مواجهة الداربي”

أكد مهاجم مولودية الجزائر، أمين سويبع، أن مباراة الداربي التي تنتظرهم أمام شباب بلوزداد، ستكون صعبة، وأن حظوظ الفريقين متساوية.

وصرح سويبع، للتطبيق الرسمي للعميد: “هي مباراة داربي، وحظوظ الفريقين ستكون متساوية، من جهتنا نسعى لإسعاد أنصارنا في هذه المباراة”.

وأضاف: “تحقيق النتائج يزيد طموحنا للعب على البطولة أو البوديوم، وسنواصل على هذا المنوال لضمان التأهل لمنافسة قارية الموسم المقبل”.

وتابع أمين سويبع: “مؤخرا نعمل كثيرا أمام المرمى خلال التدريبات، صحيح أنني لم أسجل مؤخرا، لكن الأنصار ساندوني، وهذا يدفعني لتقديم الأفضل دائما”.