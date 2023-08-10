سويبع: “نعمل بجد تحضيرا لكأس الكاف بهدف تحقيق التأهل”

تحدث مهاجم أولمبي الشلف، محمد سويبع، عن تحضيرات فريقه تحيبا لمباشرة مغامرتهم في كأس الكاف، مؤكدا عزمهم على تحقيق التأهل.

وصرح سويبع، لتلفزيون “النهار”: “نعمل حاليا على التحضير لأول خرجة لنا في كأس الكاف، أين سنتنقل إلى نيجيريا”.

كما أضاف: “نطمح لتحقيق التأهل إلى الدور الثاني، من أجل تأكيد المردود الذي قدمناه في الموسم الماضي”.

وتابع محمد سويبع: “الجميع واع بالمسؤولية، وسنتنقل إلى نيجيريا، بهدف تحقيق نتيجة ايجابية، قبل مباراة العودة المقررة بالجزائر”.

يذكر أن فريق أولمبي الشلف، سيواجه بعد عشرة أيام، فريق بندل أسورونس النيجيري، ضمن الدور التصفوي الأول من الطبعة المقبلة لمنافسة كأس الكاف.