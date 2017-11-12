سويسرا تحلق لمونديال روسيا 2018

تأهلت سويسرا لكأس العالم 2018 لكرة القدم، بعد تعادلها السلبي اليوم الأحد، في بازل مع ضيفتها أيرلندا الشمالية.

وكان المنتخب السويسري الذي خسر معركة التأهل المباشر عن المجموعة الأوروبية الثانية بفارق الأهداف عن البرتغال،

حسم لقاء الذهاب خارج ملعبه بهدف سجله من ركلة جزاء،وكان التعادل كفيلا بخطف التأهل بعد محافظته اليوم على نظافة شباكه.

ولحق المنتخب السويسري بالمنتخبات التسع التي تأهلت مباشرة عن القارة الأوروبية وهي:

فرنسا والبرتغال وألمانيا وصربيا وبولندا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا وآيسلندا، إضافة إلى روسيا مستضيفة البطولة.