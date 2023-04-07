سويسرا تخفيف إجراءات تصاريح العمل للمهاجرين

سيخضع العمال المؤهلون الأجانب لإجراءات أسهل عند التخطيط للحصول على تصريح عمل في سويسرا. بعد أن قررت سلطات هذه الأخيرة تسهيل القواعد.

في محاولة لتسهيل عملية الموافقة ، نفذت وزارة العدل والشرطة الفيدرالية (FDJP) العديد من الإجراءات. التي ستساعد في تقليل العقبات الإدارية.

في بيان صادر عن الإدارة الفيدرالية للتعليم والبحوث الاقتصادية، تم التأكيد على أن العمال المؤهلين من دول ثالثة. سيكونون مؤهلين للحصول على تصريح عمل في هذا البلد. إذا كانت هناك حاجة لذلك ، وكان ذلك في المصلحة الاقتصادية لسويسرا.

من خلال إعلان صادر عن المجلس الوطني في 4 مارس من العام الماضي. كشف المجلس الاتحادي عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل العقبات الإدارية، وكذلك تسريع الإجراءات وزيادة اليقين القانوني للشركات.

واطلع المجلس الاتحادي، خلال الاجتماع الذي عقد أمس ، على الخطوات التي تم اتخاذها في هذه الأثناء.

منذ 1 فيفري 2023 ، أصبح سوق العمل وسلطات الهجرة في الكانتونات قادرين على مراعاة. وضع تلك الشركات التي تبحث عن متخصصين مؤهلين في المهن التي تتأثر بشكل خاص بنقص العمالة الماهرة. على وجه التحديد ، في مثل هذه المهن. يمكنهم تحديد متطلبات المؤهلات المهنية وإثبات الأولوية للموظفين المنزليين بشكل أكثر سخاء “، كما جاء في البيان.

وعدلت وزارة العدل والشرطة الفيدرالية (FDJP) التعليمات الخاصة بقانون الأجانب والاندماج (AIG) بعد استشارة الكانتونات. منذ ذلك الحين، أصبحت الكانتونات أيضًا مؤهلة لمنح موافقة مبسطة للأجانب الموجودين. بالفعل في هذا البلد ولديهم تصريح إقامة للانتقال من العمل إلى أصحاب الأعمال الحرة.