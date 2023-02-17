سويسرا تستقطب العمال الأجانب وهذه القطاعات المعنية

ارتفع عدد العمال الأجانب في سويسرا بنسبة 26 في المائة طوال عام 2022. مما رفع التوازن بين الهجرة إلى الخارج إلى ما مجموعه 81845 شخصًا.

وفقًا لأمانة الدولة للهجر (SEM) ، فقد ارتفع رصيد الهجرة بمقدار 19819 عاملاً إضافيًا في البلاد مقارنة بالعام السابق. مع بقاء معدلات الهجرة دون تغيير بينما ارتفعت الهجرة، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com.

في المجموع ، كان 2.242 مليون مواطن غير سويسري يقيمون في البلاد بحلول نهاية ديسمبر. 29000 أكثر من ستة أشهر سابقة.

ويأتي حوالي ثلثي هؤلاء المواطنين من دول الاتحاد الأوروبي أو دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.

بتفصيل البيانات ، من الملاحظ أن الغالبية تأتي من إيطاليا، تليها ألمانيا والبرتغال وفرنسا.

وترتبط الزيادة الهائلة على مدار عام واحد بشكل أساسي بالهجرة من دول الاتحاد الأوروبي. وهي محاولة لمعالجة نقص العمالة في الخدمات والصناعة والبناء.

بالنسبة لأولئك الذين غادروا سويسرا، غادر البلاد ما مجموعه 73.736 من المقيمين الدائمين من غير السويسريين. بانخفاض 656 شخصًا مقارنة بعام 2021.

بالإضافة إلى ذلك ، تجاوز العدد الإجمالي للأجانب الوافدين إلى سويسرا عدد الأجانب الذين غادروا البلاد بمقدار 81000.

يشير SEM إلى أن التطور الإيجابي للنمو الاقتصادي والإطار السياسي والاقتصادي للبلاد. هما العاملان الرئيسيان لهذه الزيادة في العمال.

بالإضافة إلى ذلك، كان لأزمة فيروس كورونا تأثيرها على زيادة الطلب على العمالة. حيث حاول المزيد من الناس اللحاق بفرص العمل.

وتم تسجيل أعلى الزيادات في الفروع التقليدية للهجرة مثل الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والضيافة. والتخطيط والصناعة وكذلك التجارة والصحة ، حيث تم تسجيل أعلى الزيادات في عدد الإقامات طويلة الأجل.