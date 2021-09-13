سويسرا تفرض على المسافرين الأجانب الخضوع لاختبار كوفيد كل 3 أيام

أصبح جواز السفر الصحي في سويسرا الزاميا ابتداء من اليوم الاثنين. حتى يتمكن سكان البلاد أو حتى الأجانب من دخول الأماكن المغلقة، مثل المطاعم والكافيتريات، فضلاً عن الأماكن الثقافية والترفيهية.

وتخص هذه التدابير جميع الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، بما في ذلك المسافرون الموجودون حاليًا على الأراضي السويسرية.

ومع ذلك، قال المجلس الفيدرالي السويسري في بيانه الصحفي إن شهادات كوفيد -19 الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي. والمنطقة الاقتصادية الأوروبية فقط هي المعترف بها.

اختبار covid-19 كل 3 أيام لدخول المطاعم

شهادات التطعيم من دول أخرى غير الدول الأوروبية لن تكون صالحة في سويسرا. لذلك، فإن السائحين الذين تم تطعيمهم في بلدان ثالثة لن يتمكنوا للأسف من الحصول على جواز سفر صحي.

بدلاً من ذلك، سيُطلب من هؤلاء المسافرين إجراء اختبار covid-19 كل ثلاثة أيام للوصول إلى المساحات المغلقة. وتنطبق هذه القيود على المطاعم والمسارح والحفلات الموسيقية ودور السينما والمناسبات الخاصة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا تقييد الدخول إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية. ولن يتمكن من زيارة حدائق الحيوان والمكتبات والمتاحف والصالات الرياضية والمتنزهات المائية وأحواض السباحة والكازينوهات. إلا الأشخاص الذين حصلوا على نتيجة سلبية لاختبار كوفيد -19 ولم يتجاوز 72 ساعة.

وضع دقيق للمسافرين الذين تم تطعيمهم خارج الاتحاد الأوروبي

يوضح موقع SchengenVisaInfo.com أن المسافرين من دول ثالثة سيحتاجون إلى شهادة covid-19 حتى للوصول إلى قاعة الطعام في الفندق.

“فيما يتعلق بتقديم الطعام في الفنادق، يجب اختبار العملاء الذين تم تلقيحهم من البلدان الثالثة مرة أخرى كل ثلاثة أيام. كما تكشف SchengenVisaInfo.com.

في هذا الوقت، يمكن للمسافرين في سويسرا إجراء اختبارات المستضد مجانًا. ومع ذلك، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021، سيتم فرض رسوم على الاختبار السريع مرة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تظل سارية حتى 24 جانفي 2022. وأي انتهاك لهذه القواعد سيعاقب بغرامة قدرها 92 أورو.