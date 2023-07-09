سويسرا تنصف المهاجرين

كشف بيان صادر عن المجلس الفيدرالي السويسري ، أن المزيد من النمو في عدد السكان في سن العمل. سيعتمد في المستقبل بشكل أكبر من ذي قبل على الهجرة.

ويظهر المصدر نفسه أن عدد الأشخاص البالغين من العمر 65 عامًا في سويسرا. تجاوز بالفعل عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا. مؤكدًا أن هناك ميلًا لعدد أكبر من الأشخاص للتقاعد من سوق العمل مقارنة بالعمال الشباب لدخوله.

ومع ذلك ، في السنوات العشرين الماضية، حدث تغيير كبير في سوق العمل السويسري، بناءً على بيان من بوابة سويسرا.

ويشير التقرير إلى أن “هذه الفجوة الديموغرافية في سوق العمل السويسري. سوف تتسع أكثر في السنوات القادمة نتيجة للتقاعد الوشيك للمواليد الجدد من سوق العمل”.

ويظهر نفس الشيء أن التوظيف قد تحول نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أكبر. والتي تفرض مطالب عالية فيما يتعلق بمؤهلات القوى العاملة.

ووفقًا للحكومة، فإن حرية تنقل الأشخاص سهلت عملية وصول الشركات السويسرية. إلى القوى العاملة المحتملة من دول الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى التوظيف في سويسرا.

و”تم استخدام هذا في المقام الأول لتغطية الحاجة إلى المهنيين المؤهلين والمتخصصين في كثير من الأحيان. ومع ذلك، فقد ثبت أن التوظيف في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مهم أيضًا للأنشطة على مستويات تأهيل متوسطة إلى منخفضة. على سبيل المثال، في المهن الحرفية أو المبيعات. حيث أصبح عرض العمالة المحلية نادرًا بشكل متزايد “، كما جاء في الإعلان.

ومع ذلك ، يشير التقرير إلى أن الشيخوخة الديموغرافية للمجتمعات في جميع أنحاء الدول الأوروبية. تؤدي إلى منافسة دولية مكثفة للمتخصصين من البلدان الأخرى. لكن “جاذبية سويسرا للعمال الأجانب تبدو متواصلة” ، وفقًا للتقرير.

في أفريل من هذا العام ، كشفت السلطات في سويسرا عن خطط لتخفيف إجراءات الحصول على تصريح عمل في هذا البلد. للعمال الأجانب المؤهلين. نفذت وزارة العدل والشرطة الفيدرالية (FDJP). العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تقليل العقبات الإدارية.