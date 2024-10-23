سويسرا توافق على 97% من طلبات تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة

وافقت السلطات السويسرية على 42252 طلب تأشيرة من المتقدمين التايلانديين في عام 2023. مما يدل على أن أكثر من 97 في المائة من جميع طلبات التأشيرة المقدمة من هذه الجنسية تمت الموافقة عليها.

وفقًا للإحصاءات التي نشرتها Schengen، فإن تايلاند هي الدولة الخامسة ذات أعلى معدلات الموافقة على تأشيرات سويسرا. متخلفة عن المتقدمين من أستراليا ونيوزيلندا وتشيلي وتايوان.

ومع ذلك، على الرغم من الموافقة على غالبية طلبات التأشيرة، لم تكن السلطات السويسرية سخية. مع تأشيرات الدخول المتعددة. فقط 8587 أو 20.32 في المائة من التأشيرات الصادرة كانت دخولًا متعددًا. مما يشير إلى أن معظم التايلانديين الذين يزورون منطقة شنغن لديهم الحق في دخول واحد فقط.

كانت الوجهة الثانية الأكثر شعبية لمقدمي طلبات التأشيرة التايلاندية هي فرنسا، التي تلقت 42715 طلبًا. بينما تم تقديم 40877 طلبًا إلى ألمانيا، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين المتلقين.

وتلقت إيطاليا 30757 طلب تأشيرة، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي قدمها التايلانديون إلى هذه الدول الأربع إلى 157790 طلبًا.

كما تلقت سويسرا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أكثر من نصف (58.3 في المائة). من جميع الطلبات التي قدمها مواطنون تايلانديون في عام 2023.

وحصل المتقدمون من تايلاند على معدل موافقة مرتفع للغاية على طلبات تأشيرة شنغن الخاصة بهم في عام 2023.

ونظرًا لأن تايلاند هي الدولة العاشرة الأصلية لطلبات التأشيرة، فإن معدلات الموافقة تبرز.

وتكشف البيانات أنه من بين 270.504 طلبًا مقدمًا، تم منح 93.16 في المائة، أو 252.013 طلبًا. وهذا يجعل تايلاند الدولة الثامنة والعشرين التي تتمتع بأعلى معدلات الموافقة لهذا العام.

بناءً على عدد التأشيرات الصادرة من إجمالي الطلبات المقدمة من مواطني تايلاند. كانت هذه البلدان أكثر احتمالية لمنح تأشيرات شنغن في عام 2023:

كانت الدول ذات أعلى معدلات الرفض للمتقدمين التايلانديين هي السويد (16.57 في المائة). وبولندا (14.22 في المائة) وبلجيكا (13.87 في المائة) وهولندا (87.34 في المائة) وفنلندا (89.64 في المائة).