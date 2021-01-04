سويسرا: 9665 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 4 أيام

أظهرت بيانات السلطات الصحية السويسرية، اليوم الاثنين، زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 9665 حالة منذ يوم الخميس.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 461961 حالة.

وزادت الوفيات 189 إلى 7271 حالة، في حين أدى دخول 367 حالة جديدة المستشفيات لاستمرار الضغط على نظام الرعاية الصحية.

وكانت قد وافقت الجهات التنظيمية السويسرية لشركة لونزا على البدء في إنتاج لقاح كورونا من مودرنا في مصنع في سويسرا.

ونقلت عن متحدث باسم مصنع لونزا قوله “يجري العمل التحضيري الهام في الوقت الحالي بهدف تكثيف خطوط الإنتاج.