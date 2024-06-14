“سوڨرال” تسطر برنامجا استثنائيا بمناسبة عيد الأضحى

سطرت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين “سوڨرال” برنامجا استثنائيا خاصا بعيد الأضحى.

وحسب بيان “سوڨرال” البرنامج يتضمن برمجة 4800 رحلة طويلة عبر مختلف المحطات البرية.

وأوضح البيان أن الشركة سطرت, تطبيقا لتوجيهات وزارة النقل، برنامجا استثنائيا خاصا بعيد الأضحى المبارك ابتداء من يوم أمس إلى غاية أوّل أيام العيد.

ويتضمن تكييف 1500 حافلة إضافية، وكذا برمجة 4800 رحلة طويلة يوميا بمعدل تكثيف يقدر بنسبة 30 بالمائة وذلك انطلاقا من مختلف المحطات البرية”.

أما بخصوص باقي أيام عطلة عيد الأضحى، سطرت “سوڨرال” برنامجا يتضمن برمجة رحلة واحدة على الأقل نحو مختلف الوجهات عبر الوطن عن طريق العمل بنظام المناوبة.

كما دعت “سوڨرال” جميع الناقلين تدعوهم فيها إلى ضمان النقل خلال الفترة التي حددتها لتغطية التدفق الكبير للمسافرين, الذي قد يصل إلى أزيد من 300 ألف مسافر يوميا وطنيا.