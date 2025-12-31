سوڨرال.. تكثيف الرحلات البرية مع نهاية العطلة الشتوية

أعلنت مؤسسة سوڨرال اتخاذَ إجراءات تنظيمية لضمان وفرة وسائل النقل وتأمين انسيابية حركة المسافرين مع انتهاء العطلة الشتوية. تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تكثيف عدد الرحلات على الخطوط التي تشهد إقبالًا متزايدًا، وذلك إلى غاية يوم الأحد المقبل.

وأشارت سوڨرال إلى أنه لتسهيل عملية الحجز، يُرجى استعمال البطاقات البريدية والبنكية أو اقتناء التذاكر عبر الإنترنت من خلال تطبيق “محطتي MAHATATI”.