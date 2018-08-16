سوﭬرال: أكثر من 900 رحلة يوميا تحسبا لعيد الأضحى

خصصت شركة إستغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر “سوﭬرال”، أزيد من 900 رحلة يوميا نحو مختلف خطوطها الداخلية.

خلال الثلاثة أيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك كما تم تجهيز “محطة خروبة”، بأزيد من 40 كاميرا لتأمين المواطنين وممتلاكتهم. وأفاد المدير العام للمؤسسة عزالدين بوشهيدة، أن المؤسسة ستؤمن أزيد من 900 رحلة يوميا إنطلاقا من محطة الخروبة.

ومن المتوقع أن لا يتجاوز عدد المسافرين 30 ألف يوميا خلال هذه الفترة، لأن عيد الأضحى هذه السنة يتزامن مع العطلة الصيفية.

و سيتم تدعيم برنامج المحطة البرية الخروبة الذي يخص الخطوط الكبيرة عن طريق رفع عدد الحافلات الخاصة.

إلى 300 حافلة إضافية خلال يومي عيد الأضحى إلى جانب سيارات الأجرة ما بين الولايات قصد ضمان وسائل النقل للمسافرين.

مشيرا إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بالنسبة لرحلات الذهاب أو العودة الى العاصمة.

وطمأن أن هناك إمكانية لاستقبال ازيد من 50 ألف مسافر في يوم واحد دون اي اشكال في ظل الإجراءات التي تم إتخاذها.

من جهة أخرى تم تخصيص مداومات لنقل المواطنين خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى.

تتمثل في ضمان الحد الأدني من الخدمات للوجهات التي لا تتعدى مسافتها 150 كلم.

وأشار في هذا الصدد، إلى تجميد مؤقت لفترة العطل بالنسبة لعمال الشركة وذلك من اجل ضمان خدمة و تكفل أفضل بالمسافرين.

وأفاد بوشهيدة، أنه تم تدعيم شبكة كاميرات المراقبة بنسبة 80 بالمئة حيث تم وضع أزيد من 40 كاميرا.

حفاظا على سلامة وأمن وممتلكات المواطنين من مختلف الجرائم خلال تنقلهم على مستوى المحطة البرية للخروبة.