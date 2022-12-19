سياحة.. إستقبال 10 ملايين سائح خلال موسم الإصطياف بالولايات الساحلية

كشف ترقيني عبدالحميد المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، أن السياحة في الجزائر بدأت تستعيد أمجادها. مضيفا أن الولايات الساحلية إستقبلت أكثر من 10 ملايين سائح خلال موسم الإصطياف بعد رفع إجراءات الحجر الصحي خلال جائحة كورونا.

وقال ترقيني عبد الحميد خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر تعوّل كثيرا على السياحة الصحراوية التي أصبحت تشكل مرحلة سياحية مهمة في الجزائر. وتستقطب العديد من الزوار الجزائريين والأجانب. خاصة وأن الصحراء تشكل نسبة 80 بالمئة من المساحة الإجمالية للجزائر.

وأشار ترقيني في ذات السياق، إلى أنه تم سنة 2021 إحصاء حوالي مليون سائح جزائري وأجنبي زائر للصحراء. مشيرا إلى إبرام إتفاقيات مع الخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسات النقل البحرية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح. من خلال تعزيز الرحلات وتعزيز العمل التشاركي بين الوكالات السياحية والقيام بعديد الرحلات الاستكشافية .

كما أكد المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية على وجود طلبات إستثمار في مجال السياحة خاصة السياحة الصحراوية. مشيرا إلى الإستراتيجية والهدف المسطر من قبل قطاع السياحة والمتمثل في استقطاب 11 مليون آفاق 2030.

وأضاف تركيني بخصوص المشاريع الإستثمارية المسجلة على مستوى وزارة السياحة، فقد بلغت أكثر من 2000 مشروع سياحي معتمد. من بينها 700 مشروع في طور الإنجاز، كاشفا عن وجود طلبات كثيرة للإستثمار خاصة من دول الخليج أين تم زيارة الجزائر وتعريفهم بما تزخربه الجزائر من مناطق سياحية.

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