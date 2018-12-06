سيارات إسعاف للمناطق المعزولة ووحدات لمعالجة السرطان بالأقطاب الإستشفائية

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سيارات إسعاف للمناطق المعزولة ووحدات لمعالجة السرطان بالأقطاب الإستشفائية
بقلم أسماء.ع

أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، حزبلاوي مختار، عن اقتناء 100 سيارة  إسعاف لنقل المرضى في المناطق المعزولة.

وقال الوزير، أن الجزائر في حاجة إلى سنوات لتلبية حاجيات المستشفيات من الإستشفائيين الجامعيين.

وأضاف حزبلاوي، أن من الطموح ان يكون هناك مستشفى جامعي في كل ولاية، لكن حسبه يحتاج لموارد بشرية كبيرة.

وأشار وزير الصحة، إلى المستشفى الجامعي الجديد لباتنة مبرمج، كما عبر عن فخره بما يقدمه الأطباء فيما يتعلق بزراعة الكبد والكلى.

وكشف حزبلاوي، عن إنشاء وحدات لمعالجة السرطان في الأقطاب الإستشفائية، والذي سيقدم المخطط لرئيس الجمهورية.


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