سيارات الأجرة تستأنف العمل

أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، اليوم الخميس، عن استئناف نشاط النقل بمختلف أنماطه بصفة تدريجية عبر كامل ولايات الوطن.

وطمأنت النقابة مختلف المواطنين بصفة عامة، والمسافرين بصفة خاصة، بعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي. وضمان ديمومة الخدمة العمومية في إطار من المسؤولية والالتزام.

وجاء في بيان النقابة “تقف النقابة وقفة فخر واعتزاز أمام كل الناقلين، وسائقي سيارات الأجرة، وناقلـي البضائع، على استجابتهم الحكيمة لدعوات النقابة. وتحليهم بروح المسؤولية، وتغليبهم مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار”.

و”تعتبر النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة أن هذا الوعي العالي الذي أبانت عنه أسرة النقل”. “ما هو إلا دليل قاطع على أن للجزائر رجالًا عقدوا العزم على أن يحيا هذا الوطن آمنًا ومستقرًا”.

كما ثمنت النقابة عاليًا الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة، والتي تعكس مستوى الوعي المؤسساتي لمختلف هيئات الدولة الجزائرية. مؤكدة حرصها على ترسيخ ثقافة الحوار والتقارب.

في حين، أكدت النقابة أن حكمة الدولة الجزائرية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد بلغت مستوى متقدمًا في تقريب المواطن من مؤسساته. وغرس الثقة المتبادلة وتعزيز الاستقرار الوطني.

كما وجهت النقابة تحذيرًا صريحًا لكل أعداء الوطن على أن الجزائر خط أحمر.

وفي ختام البيان تتقدم النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة بخالص الشكر والتقدير إلى كل المصالح الأمنية، وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. سليل جيش التحرير المجيد، بمختلف أسلاكها ومستوياتها. نظير ما تبذله من جهود دائمة لضمان الأمن والاستقرار وحماية الوطن والمواطن.

