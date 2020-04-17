سيارات الإسعاف لتوصيل الأدوية للمصابين بالسيدا بالعاصمة والولايات المجاورة

سيتم الإستعانة بسيارات الإسعاف لتوصيل الأدوية للمصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة “سيدا” بالنسبة لولاية الجزائر والولايات المجاورة لها.

قالت الدكتورة المختصة في الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض فقدان المناعة المكتسبة بالقطار، فاطمة الزهراء زميت، أنه وبهدف حماية هذه الفئة الهشة من المرضى من تبعيات تفشي فيروس كورونا “سيتم تزويدهم بالدواء عبر سيارات الإسعاف وبعض التطبيقات الخاصة بنقل الأشخاص”.

وأضافت الدكتورة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه وفي إطار هذه المبادرة “سيتم تزويد 3000 مصاب بالأدوية لمدة 3 أشهر بعد التحقق من صحة عناوينهم بمختلف الولايات”.

مشيرة في ذات السياق أن “اللجوء لمثل هذه الصيغة الجديدة من شأنها تجنيب المرضى مشقة السفر سيما بعد الحجر الصحي المفروض على عدة ولايات”.