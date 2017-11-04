سيارات بالتقسيط لـ30 ألف أستاذ جامعي نهاية نوفمبر

قال إن الاتفاقية خاصة بمنخرطي «كناس».. ميلاط لـ النهار:

60 من المئة تخفيضات على التأمين الشامل لسيارات

كشف المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي «كناس»، ميلاط عبد الحفيظ، عن توقيع اتفاق مع الشركة الجزائرية للتأمينات CAAT لتأمين الأستاذ بنسبة 100 من المئة، فيما يخص السكن وتخفيضات هامة تصل إلى 60 من المئة على التأمين الشامل للسيارات، كما سيستفيد 30 ألف أستاذ جامعي منخرط «بكناس» من سيارات بالتقسيط من دون فوائد نهاية الشهر الجاري.

وقال المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، ميلاط عبد الحفيظ، في تصريح خص به النهار، إن الأساتذة المنخرطين بـ«كناس» سيستفيدون من 50 من المئة لصيغ التأمين غير الشامل، بالإضافة لامتيازات أخرى غير مسبوقة، على غرار السكن والصحة والتقاعد إلى جانب المفاوضات القائمة بين الطرفين من أجل تحقيق مطالب أخرى لتوفير خدمات إضافية لصالح الأساتذة، وعلى رأسها إحدى مؤسسات تركيب السيارات لتمكين الأساتذة من الاستفادة من سيارات جديدة وبسعر المصنع وبامتيازات من دون فوائد.

وقال ذات المتحدث إن الأستاذ الجامعي سيستفيد من هذه الاتفاقية على تأمين شامل على السكن، أي بنسبة 100 من المئة في حالة وقوع سرقة أو حريق أو غيرها من المخاطر، أما بالنسبة لقطاع الصحة سيكون لصالح الأساتذة من خلال ضمان التأمين عليه وتخفيض أسعاره، مؤكدا أن عملية إيداع الملفات الخاصة بهذه التأمينات ستكون عن طريق الاتصال بممثلي الفروع على المستوى الوطني.

كما أكد المنسق أن الأساتذة الذين لهم الحق في الاستفادة من العروض التي تم توقيعها مع مختلف الشركات ستكون مخصصة لمنخرطي النقابة «كناس»، داعيا الأساتذة إلى سحب الاستمارة من أجل الاستفادة من هذه الخدمات خاصة الاستفادة من السيارات بالتقسيط التي ستتخذ فيها إجراءات صارمة نظرا إلى حاجة الأساتذة إلى سيارة في ظل الطلب المتزايد عليها، مؤكدا أن انطلاق عملية استقبال الملفات ستكون نهاية شهر نوفمبر الجاري.