سيارات بـ«الفاسيليتي» حلال لموظفي «كناس» و«كاسنوس»

اتفاقية بين لجان الخدمات الاجتماعية وبنك الخليج الجزائر

المركبات ستكون من علامات مجمع «سوفاك» و«هيونداي» و«كيا»

موظفو الخطوط الجوية الجزائرية يستفيدون كذلك من القروض

تمويل قروض الموظفين الذين يفوق راتبهم 10 ملايين بنسبة 100٪

سيتمكن عمال وموظفو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناس» وغير الأجراء «كاسنوس» والخطوط الجوية الجزائرية، من الاستفادة من قروض لشراء سيارات «مجمع سوفاك» و»هيونداي» و»كيا» بقروض تتماشى والشريعة الإسلامية.

وكشف مصدر مسؤول من بنك الخليج الجزائر AGB، في تصريح خص به «النهار» عن عدد اتفاقيات أبرمت مع لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناس» والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء «كاسنوس»، وكذا موظفي الخطوط الجوية الجزائرية، من الاستفادة من قروض لشراء سيارات «مجمع سوفاك» و»هيونداي» و»كيا».

كما أضاف ذات المسؤول، أن هذا المنتوج من القروض البنكية أصبح عمليا بعد موافقة البنك المركزي على طرحه من أجل اقتناء كل أنواع السيارات المصنعة في مصنع «سوفاك» بولاية غليزان، على غرار سيارة «إيبيزا» و «ڤولف»و «كادي» و»سكودا أوكتافيا»، مع اشتراط المساهمة الشخصية لكل زبون، والتي تمثل نسبة معينة من سعر السيارة حسب مدخول كل زبون، مشيرا إلى أن نسبة الخصم لا تتجاوز 30 من المئة من المدخول الشهري للموظف ومدة التعويض لا تتجاوز 5 سنوات.

كما أكد ذات المصدر، أن البنك بإمكانه منح قروض تصل إلى 100 من المئة في حالة ما إذا كان الموظف يملك راتبا يتجاوز 10 ملايين سنتيم، مشيرا إلى أن الدفعة الشهرية ستقل كلما كانت المساهمة الشخصية للزبون مرتفعة، كما أنها سترتفع كلما انخفضت المساهمة الشخصية للزبون، مؤكدا بأن نسبة هذه المساهمة الشخصية الإجبارية والدفع الشهري سيتم تحديدها وفق ملف كل زبون ووفق مدخوله الشخصي، مؤكدا أنه يمكن للموظف الاختيار بين عقد تقليدي وعقد إسلامي خالٍ من الفوائد الربوية.

كما أضاف أن ذات الطريقة التي يكون بها البيع هي «بالمرابحة»، أي أن البنك يقوم بشراء السيارة بعد اختيارها من طرف الزبون ثم يقوم البنك بإعادة بيعها بالتقسيط مدة 5 سنوات.

للتذكير، أكد مجمع «سوفاك» في بيان سابق إطلاق أول سيارة للبيع بالتقسيط، وهي سيارة «كادي» و»إيبيزا»، فضلا عن سيارة «ڤولف» و»سكودا أوكتافيا»، كما أمضى مجمع «سوفاك» ثلاث اتفاقية مع ثلاثة بنوك، وهي كل من بنك القرض الشعبي الجزائري وبنك BNP وبنك «سوسيتي جينرال».