«سيارات فاسيليتي لعمال كناس والداخلية»

المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري لـ النهار:

عملية التسليم ستكون بنظام «الكوطة» في أجل لا يتجاوز شهرا

4 آلاف سيارة لعمال «كناس» من علامة «هيونداي»

البنك بصدد توقيع اتفاقيات مع عدد من القطاعات الهامة

كشف المدير العام للقرض الشعبي الجزائري CPA، عمر بوذياب، عن توقيع البنك لاتفاقية تزويد عمال قطاعات هامة بسيارات عن طريق الدفع بالتقسيط، وستكون البداية -حسب ذات المتحدث- بعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «كناس» وعمال وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وقال المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، عمر بوذياب، في تصريح خص به «النهار»، إن البنك سيوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، اتفاقية مع «غلوبال موتورز» من أجل اقتناء سيارات من نوع «هيونداي» لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «كناس»، مؤكدا أن الاتفاق الذي سيوقع سيمكن 4 آلاف عامل من الحصول على سيارات من هذه العلامة، على أن يعمل البنك على تسليم السيارات في آجال قريبة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر على أكثر تقدير.

وقال المدير العام لـ$CPA، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناس» سيقتني 4 آلاف سيارة من مختلف الأحجام والمركبات على غرار «10i» و«I20i» والسيارات الكبيرة على غرار «سانتا في»، مؤكدا أن هذه الاتفاقية هي مخصصة للعمال فقط، وذلك بتسديد المبلغ بالتقسيط، مؤكدا أن موعد تسلم السيارة لن يتجاوز الشهر.

وأوضح بوذياب في تصريح سابق لـ«النهار»، أنه خلال توقيع الاتفاقية مع المرقين بتمويل مشاريعهم العقارية، سيحول القرض الشعبي الجزائري إلى ممول رئيسي لكبرى المشاريع السكينة، حيث كانت البداية بالمساكن الترقوية العمومية، في انتظار تجسيد الاتفاقية الموقعة، مؤخرا، مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» من أجل تمكين المكتتبين من دفع مستحقات الإيجار إلكترونيا، والتي من المرتقب أن تطلق نهاية شهر أفريل أو شهر ماي كأقصى تقدير.

وقال، عمر بودياب، إنه بامكان البنك تمويل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر الراغبين في الحصول على مساكن بصيغة الترقوي العمومي LPP المنجز من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حيث سبق وأن أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، في الزيارة التي قادته إلى فرنسا، عن تمكين الجزائريين المقيمين بالخارج من الحصول على مساكن.