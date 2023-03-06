سيارات “فيات” في السوق نهاية مارس

منحت، وزارة الصناعة، اليوم الاثنين، الاعتماد النهائي لمجموعة ستيلانتيس لاستيراد سيارات “فيات”.

كما أضاف مصدر رسمي للنهار، أن الشروع في تسويق سيارات “فيات” الايطالية نهاية الشهر الجاري.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن شهر جانفي الماضي عن الانطلاق بالجزائر في تصنيع سيارات العلامة الايطالية “فيات”، التابعة لمجمع ستيلانتيس، في مارس الجاري.

وللإشارة، كان مجمع ستيلانتيس قد وقع في 13 أكتوبر 2022 مع وزارة الصناعة على اتفاقية- اطار تنص على تطوير نشاطات صناعية للسيارات و خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة “فيات”.

في حين، وعد كارلوس تافاريس، الرئيس المدير العام لمجموعة ستيلانتيس، خلال الكلمة التي ألقاها، بجلب أفضل السيارات للجزائر. ذات جودة وفي متناول الجميع.

وقال كارلوس تافاريس “إنه عقد مؤسساتي لعلاقتنا الاستراتيجية. مجموعة ستيلانتيس تم تأسيسها في جانفي 2021. لا تزال مؤسسة شابة وهي نتاج شركة بين مؤسستين كبيرتين، ونحن الآن ثالث مجمع للسيارات في العالم. نعمل مع 300 الف شخص و14 ماركة وتكنولوجيات متطورة”.

كما قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، في وقت سابق، إن عملية استيراد العلامة الايطالية “فيات”. التابعة لمجمع ستيلانتيس، تنطلق في الـ 19 من شهر مارس جاري.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كشف زبدي أن الدفعة الأولى من سيارات “فيات” الإيطالية. والتي تقدّر بـ4 آلاف سيارة ستدخل السوق الجزائرية هذا الشهر.

وبشأن تقديم 27 رخصة مسبقة في مجال استيراد المركبات، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أنه رقم “رقم جيد ولا بأس به”.