سيارات مجمّع TMC بـ«الفاسيليتي» للتجار والحرفيين من دون تسبيق

في إطار اتفاقية بين المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف ومجمع «طحكوت»

خلية خاصة لدراسة الملفات في مكتب المنظمة بالعاصمة

سيستفيد التجار والحرفيون وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطون في المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، من امتيازات اتفاقية أبرمتها هذه الأخيرة مع مجمع «طحكوت» لتركيب السيارات TMC، وذلك من خلال تمكينهم من اقتناء كل أنواع السيارات والمركبات التي يقوم المجمع بتركيبها بالتقسيط وعن طريق بنوك تمنح قروضا إسلامية.

وكشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، في اتصال، أمس، مع «النهار»، بأن منظمته قد أمضت اتفاقية مع مجمع «طحكوت» من أجل تمكين كل المنضوين تحت لواء المنظمة، من اقتناء سيارات بالتقسيط، وعلى رأسهم التجار والحرفيون وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحين، وهذا من دون تسبيق أي مبلغ مالي، وذلك بعد إيداع الملفات على مكتب المنظمة.

وأكد ذات المتحدث، بأن الاتفاقية ستشمل كل أنواع السيارات المركبة محليا، والتي تباع على مستوى وكالات «سيما موتورز» التابعة لمجمع TMC، مضيفا بأن عملية البيع حسبما تنص عليه الاتفاقية، لا تتضمن تسبيق أي قيمة مالية من السيارة، فضلا عن أن عملية إيداع الملفات ستكون على مستوى المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف في الشراڤة بالجزائر العاصمة.

وأوضح روبايين في هذا الخصوص، بأنه قد تم تنصيب خلية من أجل دراسة ملفات الراغبين في اقتناء المركبات ودراستها وتحويلها إلى البنوك، قبل أن تحول إلى مجمع TMC من أجل توزيع السيارات على الزبائن بعد الموافقة على الملفات وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية بين البنك والمنظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الوطنية للمؤسسات قد أمضت اتفاقية مع الشركة الوطنية للإيجار المالي، تسمح لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب شركات «أونساج» و«كناك» وأصحاب المهن الحرة، باقتناء العتاد والمركبات المستغلة في نشاطهم، فضلا عن تمكينهم من شراء مقرات لمؤسساتهم ومصانع جاهزة، وهذا من خلال دفع 5 من المئة كتسبيق من قيمة هذه المقتنيات، بعد أن كانت النسبة تتجاوز 30 من المئة، فيما خفضت نسبة الفائدة لتصل إلى 5 من المئة بعدما كانت محددة بـ20 من المئة.