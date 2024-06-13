سيارات مجهزة لنقلهم إلى المشاعر..بلمهدي يطمئن على الحجاج المرضى بالمستشفيات السعودية

اطمأن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي، على أوضاع الحجاج المرضى بمستشفى الملك فيصل، والمستشفى السعودي الالماني.

وبعد تفقد صحتهم اتفق الوزير مع السلطات السعودية، على نقلهم بسيارات مجهزة للمشاعر في حال تعذر عليهم اداء مناسك الحج.

ووصلت، أمس الأربعاء، آخر الرحلات عن طريق منفذ جدة الى مكة المكرة ليكتمل عدد الحجاج الجزائريين لهذا الموسم. البالغ عددهم 41300 حاجا وحاجة. وينتظر اليوم الخميس ان يعقد يوسف بلمهدي بمركز مكة المكرمة اخر اجتماع تنسيقي لكل فروع البعثة الجزائرية للحج بالبقاع المقدسة. وهذا للمصادقة على خطة المشاعر التي تبدأ من يوم الجمعة الثامن من ذي الحجة.