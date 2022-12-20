سيارات ودراجات نارية “بالتقسيط” للأساتذة والأطباء والصحفيين

أعلنت أغلب البنوك الوطنية عن الشروع قريبا في توقيع إتفاقيات من أجل منح قروض حلال. لاقتناء عدة منتجات على غرار السيارات والدراجات النارية وحتى العقار.

وقال لزهر لطرش رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، أن البنوك ستوفر كل منتجاتها لكل شرائح المجتمع على غرار الأطباء والأساتذة والحرفيين وحتى الصحفيين. تكون على الصيغة التقليدية أو الإسلامية لاقتناء خدمات مصنوعة محليا.

من جهته كشف سفيان مزاري رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الوطني، أن المنتجات التي يوفرها البنك تكون متاحة لكافة القطاعات على غرار أسلاك الأمن ووزارة الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن البنك كان يمنح قروضا على 30 سنة و70 سنة كأقصى حد.

وكشف مزاري في ذات السياق، أنه تم تمديد الفترة إلى غاية 75 سنة. بالإضافة كذلك إلى 40 سنة بالنسبة للعقار. حيث سيوفر البك منتوجات تمويلية لاقتناء السيارات بمجرد توفير السيارات وحتى إقتناء الدراجات النارية.

وفي سياق ذي صلة، قالت خثير حدة مسؤولة التسويق ببنك البركة، أن البنك يعمل حاليا على توقيع عدة إتفاقيات من أجل اقتناء المنتجات بأشعار تفضيلية. مشيرة إلى أن القروض الحلال تشمل العديد من المنتجات والاولوية للتصنيع المحلي.

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