سيارات ودراجات وتجهيزات منزلية.. هذا البنك يقدم تمويلات بـ90 بالمائة

كشفت، مديرة التسويق والاتصال ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، كنزة لارباس، أن الأخير استصدر مؤخرا رخصة لتسويق منتجات جديدة من بنك الجزائر. وهذا بعد تحصله على المطابقة الشرعية من المجلس الإسلامي الأعلى للصناعات المالية.

وأوضحت لارباس في تصريح لـ”وأج”، أن تمويلات الاستهلاك تتمثل في “مرابحة التجهيزات المنزلية”. و”مرابحة شراء دراجة نارية” و”مرابحة شراء سيارة” بنسبة قد تصل 90 بالمائة من قيمتها. والذي “سيتم طرحه عند توفر المركبات المصنعة محليا”.

كما سيطرح البنك خلال السنة الجارية 2024, منتجات بنكية جديدة أخرى مطابقة للشريعة الإسلامية بصيغة “الإجارة” لتمويل المؤسسات والأفراد. تضاف إلى المنتجات الـ14 التي يتم تسويقها حاليا, تضيف لارباس.

ومن جهة أخرى، وفي إطار مساعيه لتعزيز الشمول المالي, يعتزم البنك خلال الأيام القادمة إطلاق خدمة جديدة تسمح للمواطنين بتقديم طلب تمويل عن بعد, طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم, وذلك عن طريق موقعه الالكتروني. وعلى إثر ذلك يتم ضبط موعد على مستوى الوكالة البنكية المعنية مع المكلف بالزبائن قصد استكمال الإجراءات.

أما بخصوص الدفع الالكتروني, فقد قام بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتوزيع أكثر من 300 ألف بطاقة بنكية لفائدة زبائنه المستوى الوطني وأكثر من 5000 جهاز دفع الكتروني, حسب مديرة التسويق والاتصال بهذا البنك العمومي.