سيارات “0 كونتور” من البنوك.. ملف وشروط

انتعش سوق السيارات في الجزائر، بتسجيل دخول الآلاف من المركبات المستوردة منها، والتي من المقرر أن تصنع في الجزائر. ويتعلق الأمر بكل من فيات “fiat”، وجيلي “geely”، وشيري “cheery”.

وبالنظر إلى الانتعاش الذي ستعرفه صناعة المركبات والسيارات في الجزائر، أصبح للمواطن الجزائري الراغب في اقتناء سيارة بالتقسيط العديد من الخيارات لدى البنوك الجزائرية التي توفر الصيرفة الإسلامية. لأن وحسب الشروط المعتمدة هي أن تكون السيارة محلية الصنع وليست مستوردة. ويطرح المواطن الراغب في اقتناء سيارة بالتقسيط، العديد من التساؤلات أبرزها ملف وشروط إيداع الطلبات.

من جهته، يقدم بنك السلام، هذه الخدمة، من خلال تيسير تقسيط سداد ثمن اقتناء سيارة شرط أن تكون منتجة أو مركبة محليا.

ومن مزايا الخدمة لدى هذا البنك، صيغة التمويل “البيع بالتقسيط ” معتمدة من قبل الهيئة الشرعية للمصرف؛ إمكانية رفع قيمة التمويل بدعم من (الزوج،الزوجة). وتقسيط سداد يمتد من 12 إلى 60 شهرا، السن ما بين 19 و70 سنة “تاريخ آخر قسط”. وأن تكون موظفا، صاحب مهنة حرة، تاجر أو صاحب إيراد ثابت، أن تكون لك مداخيل ثابتة ومنتظمة (40000 دج وأكثر). ومرسم و أقدمية في العمل لا تقل عن 6 أشهر؛ مستحقات شهرية لا تتعدى 30 % من مداخيلك الشهرية؛ هامش ضمان الجدية يبتدئ من 20 بالمائة من قيمة السيارة.

ولاقتناء سيارة بالتقسيط لدى بنك السلام، يجب توفر ملف تمويل السيارات، استمارة طلب بيع بالتقسيط، تعهد كتابي للإقتطاع من الراتب. تصريح لإستشارة صاحب العمل، وتصريح لإستشارة مركز المخاطر على مستوى بنك الجزائر، وتعهد كتابي لتوطين الأجر لدى مصرف السلام الجزائر. كما يخصص البنك ذاته، رسوم وعمولات بشروط مصرفية .

بنك CPA

ويوفر البنك قرض شراء سيارة سياحية جديدة منتجة أو مركّبة في الجزائر هو قرض قصير ومتوسط المدى مخصص للأفراد. ويوجه لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية، مقيم في الجزائر، ويتمتع بالأهلية القانونية. ويتصرف لغرض خاص من أجل حيازة الممتلكات التي لا تدخل ضمن أنشطته التجارية والمهنية والحرفية ويتمتع بقدرة مالية.

ومن شروط الاستفادة، كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية، مقيم في الجزائر، ويتمتع بالأهلية القانونية.، ويتصرف لغرض خاص من أجل حيازة الممتلكات التي لا تدخل ضمن أنشطته التجارية والمهنية والحرفية ويتمتع بقدرة مالية. وإثبات تمويل ذاتي بما لا يقل عن 10% من سعر السيارة أو الدراجة النارية الجديدة المراد اقتناؤها. وإثبات دخل مستقر ومنتظم يساوي مرة واحدة ونصف، على الأقل، الأجر الوطني الأدنى المضمون ولديه سنة على الأقل من بداية ممارسة النشاط.

وحسب شروط التمويل، فيصل مبلغ القرض إلى 90 بالمائة من سعر السيارة الجديدة المراد اقتناءها في حدود مبلغ 3.000.000 دينار. يتم احتسابه وفقا لدخل مقدم الطلب وعلى أساس أقساط السداد الشهرية التي لا ينبغي أن تتجاوز 30 بالمائة من مبلغ الدخل الشهري الصافي. كما يجب أن تكون حصة التمويل الذاتي مساوية لنسبة 10 بالمائة على الأقل من سعر السيارة الجديدة المراد اقتناءها. وتحدد فترة سداد القرض بـ 12 شهراً على الأقل و60 شهراً على الأكثر. تحدد هذه الفترة مع مراعاة حد السن المقدر بـ: 70 سنة. ويتم السداد شهريًا، ويتم احتساب الاستحقاقات على أساس الدخل والتي تمثل استحقاقات ثابتة بما في ذلك المبلغ الأصلي للقرض والفائدة والرسوم. وتقدر مصاريف التسيير بـ: 4.000 دج مع احتساب كل الرسوم وفقا للشروط العامة للبنك الجاري بها العمل حاليا.

التأجيل في الدفع

في حين، تحدد فترة التأجيل بثلاثة أشهر كحد أقصى. وتمنح بطلب من المقترض. ويتم دمج مبلغ الفائدة لفترة التأجيل في المبلغ الرئيسي أو دفعه في تاريخ استحقاق السداد الأول. اعتمادًا على الخيار الذي يختاره المقترض.

ويحتوي ملف الطلبات قبول عرض القرض من طرف المقترض، الفاتورة الأولية، المحررة باسم المستفيد، مرفقة بشهادة صادرة عن المؤسسة التي تمارس نشاطًا إنتاجيًا على مستوى التراب الوطني. واليت تشهد بأن السيارة أو الدراجة النارية، موضوع طلب القرض، قد تم إنتاجها أو تركيبها في الجزائر أو فاتورة أولية. وتكون محررة باسم المستفيد، مع ذكر “منتَج في الجزائر”. وكذا شهادة إقامة ، ومستخرج من عقد الميلاد ونسخة من وثيقة الهوية سارية المفعول . إلى جانب شهادة عمل حديثة للأجراء أو نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو الاعتماد الذي يثبت المهنة بالنسبة للمهنيين. وآخر 3 كشوف للراتب مصادق عليها من طرف صاحب العمل أو شهادة دخل صادرة عن الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للمتقاعدين أو بيان جبائي. أو مستخرج من جدول الضرائب بالنسبة لغير الأجراء، والتصريح السنوي بالأجور المؤشر عليه من طرف مصالح الضمان الاجتماعي بالنسبة للأجراء العاملين في القطاع الخاص، استمارة طلب القرض.

بنك البركة

ويتيح بنك البركة فرصة شراء سيارة في اليوم نفسه وسداد سعر البيع على مدى خمس سنوات. ويكون تمويل بصيغة المرابحة مصادق عليها من طرف الهيئة الشرعية للبنك، وبأقساط شهرية ثابتة ومحددة مسبقا، وتكون فترة سداد من 12 إلى 60 شهر. كما يمكن إمكانية إشراك الزوج أو الزوجة في التمويل إذا كان الراتب اقل من 50.000 دج

ويضع بنك البركة، شروطا للاستفادة من قرض إسلامي لشراء سيارة بالتقسيط. حيث يجب أن يكون العمر لا يتعدى 70 سنة عند دفع آخر قسط. ومداخيل شهرية ثابتة ومنتظمة بـ50000 دينار وأكثر. وأن يكون الراتب في اقتناء السيارة، موظف أو تاجر أو مهنيين أو متقاعدين أو ذوي دخل. ويكون مرسم مع أقدمية في العمل لا تقل عن 6 أشهر. وبمستحقات شهرية لا تتعدى 30 بالمائة من المداخيل الشهرية، وهامش ضمان الجدية يبتدئ من 20% من قيمة السيارة. وللحصول على معلومات إضافية حول ملف الطلب وهوامش الربح يمكن الاطلاع على الرابط التالي.

CPA

ويوفر البنك الوطني الجزائري، قرض موجه لفئة الأفراد، المقيمين بالجزائر لهم عائد مادي ثابت يتعدى الأجر الوطني الأدنى المضمون. بمبلغ تمويل يمكن أن يصل إلى 85 بالمائة من سعر السيارة. وتصل مدة القرض من 12 إلى 60 شهر.

إضافة إلى تطبيق أسعار تفضيلية للزبائن المدخرين، مع إمكانية تسديد القرض مسبقا (جزئيًا أو كليًا) وبدون تعويضات. وكذا معالجة والقرض في آجال لا تتعدى 5 أيام.