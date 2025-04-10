سيارات DFSK .. بلاغ هام للزبائن 

أصدرت مؤسسة “برقان إنترناشيونال” الممثل الحصري للسيارات من العلامة الصينية DFSK في الجزائر، بياناً توضيحياً لزبائنها.

وأوضحت “برقان إنترناشيونال”، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أنها لا تقوم حالياً بتسجيل أي طلبات شراء للمركبات، سواء كانت طلبات مسبقة أو نهائية.

وأكدت “برقان إنترناشيونال” أن ذلك بسبب عدم توفر المركبات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيظل ساريا حتى إشعار آخر.

وأضاف البيان أن “برقان إنترناشيونال” لا تتسلم أي مبالغ مالية من الزبائن خلال هذه الفترة. كما ينطبق هذا الإجراء على شبكة الموزعين المعتمدين لديها. والذين تم إخطارهم بعدم القيام بأي عمليات تسجيل أو تحصيل مالي.

ودعت المؤسسة زبائنها إلى توخي الحذر والتحقق من صحة أي معاملة أو تعامل يعرض عليهم. حرصا منها على سلامة عملائها وضماناً لحقوقهم.