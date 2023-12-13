سيارات dfsk في الجزائر

دخلت السيارات النموذجية من عائلة “Fengong” التابعة لعلامة DFSK إلى الجزائر، والتي اختارت أن يكون وكيلها المعتمد والممثل الحصري في الجزائر Sarl Burgan International. وهذا تحسبا لعرضها على خبراء المناجم وإخضاعها للمطابقة، قبل الشروع في تسويقها للزبائن.

وحسب موقع “أتو بيب” المتخصص في عالم السيارات، فإن عائلة “فنغن”، تعتبر السيارات الراقية لعلامة DFSK. أين تسوق في بعض الدول كعلامة مستقلة عن باقي علامات مجموعة Dongfeng Sokon (DFSK) الصينية.

ويتعلق الأمر بسيارة DFSK Fengon 580 بسبعة مقاعد التي تأتي بمحرك 1.5 توربو، يولد قوة 130 حصان وعزم دوران يصل إلى 220 نيوتن متر ينقل إلى العجلات الأمامية من خلال علبة سرعات مكونة من 6 نسب. مع مواصفات عديدة من أضواء LED عجلات ألومنيوم 16 إنش. تطعيمات من الكروم، مقاعد جلدية شاشة وسطية تعمل باللمس وغيرها.

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