سيارات “FIAT” قريبا جدا.. و8 طلبات أخرى للتصنيع

قال محمد جبيلي، مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، إن حاليا تجري عدة مفاوضات مع مصنعين عالميين. ويتعلق الأمر بالمركبات النفعية والخفيفة والدراجات النارية، والشاحنات والحافلات النفعية و سيارات خفيفة.

كما أشار جبيلي، خلال استضافته ببرنامج تساؤلات في النهار، إلى أنه تم إيداع 8 طلبات للحصول على رخص تصنيع المركبات. أين ستشرع الوزارة الأسبوع المقبل، في دراستها لأن الملف المكون تقريبا من 500 صفحة يجب دراسته صفحة بصفحة.

متى ينطلق “فيات” في التصنيع؟

أكد المتحدث، أن أول من وقع مع الجزائر على انجاز المركبات هو شركة “فيات” العالمية. مضيفا أن الأشغال في مصنع ولاية وهران تقارب 75 بالمائة، مردفا “لم يبق له الكثير”.

كما فصّل جبيلي، في الموضوع، قائلا “إنه تم القيام بعملية استيراد التجهيزات الخاصة بالتصنيع”. تابعا “وهو قد تعهد وقت إمضاء الاتفاقية بتجهيز أول سيارة منتجة محليا قبل ديسمبر 2023”.

وعن الأنواع التي ستصنعها العلامة، اكتفى المتحدث بالقول “يوجد النفعية والسياحية المتوسطة والصغيرة”.

وكشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن اسعار السيارات المستوردة ستكون “معقولة” عند فتح السوق على هذا الاستيراد. كما انها ستخضع لقانون العرض والطلب. وفي تصريح صحفي خلال جولة بمعرض الأغذية قال زغدار “عند دخولها السوق، سيتحكم (في الأسعار) قانون العرض والطلب”.

وعلى هامش الاحتفاء باليوم العالمي للتغذية اوضح زغدار بخصوص ملف انتاج الزيوت الأساسية والعطرية عن إجراء حكومي سيتم تطبيقه قريبا من أجل تسوية وضعية الناشطين في هذا المجال وتنظيم القوانين الخاصة به.

وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، على التعديلات التي مست بعض المواد في نص مشروع قانون المالية 2023. وبالنسبة للمواد التي تم التصويت على تعديلها هي كل من 07، 09، 14، 20 و49.