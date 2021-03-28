سيارة تدهس شخص وتخلف 5 ضحايا في تيبازة

تدخلت اليوم الأحد، مصالح الحماية المدنية، لمدينة بوسماعيل في ولاية تيبازة من أجل حادث مرور خطير، خلف 5 ضحايا.

وحسب بيان الحماية، فإن الحادث وقع بالساعة السادسة و34 د، حيث تمثل باصطدام سيارة بشخص في الطريق الرابط بين شعيبة-بوسماعيل.

وخلف الحادث، 5 ضحايا من جنس ذكر، الأول، لها إصابات متعددة خطيرة على مستوى الرأس، والثاني كسر على مستوى المرفق.

أما الضحية الثالث، تعاني آلام على مستوى الحوض، والرابعة تعاني جروح على مستوى المرفق ، فيما يتواجد الخامس بحالة صدمة.

وتم للضحايا الإسعافات من طرف مصالح ذاتها، و تم نقلهم إلى القطاع الصحي بوسماعيل.