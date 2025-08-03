سيارة تدهس طفلا في غرداية

شهد حي بلعديس بولاية غرداية، صبيحة اليوم الأحد، حادث مرور أليم تمثل في دهس سيارة لطفل صغير، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة أدخلته في حالة حرجة.

ووفقا لمصادر محلية، فإن الحادث وقع في لحظات مفاجئة بينما كان الطفل يهم بعبور الطريق. لتصدمه مركبة كانت تسير بسرعة متوسطة، ما تسبب في إصابته إصابة خطيرة على مستوى الرأس وأطرافه.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية غرداية على الفور لنقل الضحية إلى مستشفى الدكتور ترشين إبراهيم. لتلقي الإسعافات اللازمة. في وقت فتحت فيه مصالح الأمن تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

الحادث أثار حالة من الحزن والاستياء في أوساط سكان الحي، الذين طالبوا باتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة المارة، خاصة الأطفال. من خلال وضع إشارات مرورية إضافية في الشوارع الحيوية.